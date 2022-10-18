Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Hacımirza ve Karataş köylerini ziyaret etti.
KÖYDES kapsamında Hacımirza köyünde kilit parke taşı döşeme, Karataş köyünde ise kanalizasyon tesisi ve foseptik çalışmalarını inceleyen Baş, muhtarlardan çalışmalar konusunda bilgi aldı.
Baş, incelemelerin ardından köylülerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.
- Doğanşar ilçesinde buğday tohumu dağıtıldı
Doğanşar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı.
Dağıtım için düzenlenen programa, Kaymakamı Vekili Yunus Emre Yıldız ve Ziraat Mühendisi Tuğçe Çağlar ve ilçedeki çiftçiler katıldı.