Sivas'ta kar etkili oluyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik, Doğanşar ve Ulaş ilçelerinin yüksek kesimleri ile baraj çevresine kar yağdı.

Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl Şelalesi ve Hafik ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Pusat Özen Barajı çevresinde kar etkili oldu.



Kar yağışı, içme suyu sıkıntısı yaşayan Sivas için umut oldu.



Hafik ilçesinde ikamet eden Hamza Bilgekağan Akyüz, "Kuraklığın etkisiyle burada da sular çekilmiş durumda. İnşallah yağışlarla birlikte doluluk daha iyi seviyeye gelecek." dedi.

Bu arada, Dipsiz Göl Şelalesi çevresi ve yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

Öte yandan, kar yağışı Sivas'ın Ulaş ilçesinde de etkili oldu. İlçeye 33 kilometre mesafedeki Çevirme köyünde koyunlar, kar yağışı altında otladı.

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