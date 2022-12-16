"İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile 15 yıllık ev hayaline kavuştu

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SİVAS (AA) - İstanbul'da 7,5 yıl önce kirada kaldıkları evleri yandıktan sonra 4 çocuğu ve eşiyle memleketi Sivas'a dönen Gülfidan Altun, 15 yıllık konut sahibi olma hayalini "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile gerçekleştirdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle Sivas'ta yapılacak konutlar için kura çekildi. Toplam 37 bin 955 başvurunun olduğu il genelinde 2 bin 706 konutun sahibi, 3 gün sürecek kura çekimiyle belirlenecek.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki ilk kuralar Yıldızeli, Gemerek, Şarkışla, Kangal, Hafik ve Doğanşar ilçelerinde yapılacak konutlar için çekildi.

İstanbul'da 7,5 yıl önce kirada kaldıkları evleri yandıktan sonra memleketleri Sivas'a dönen ve burada da kirada oturan Altun ailesi, kurada isimleri çıktığı için sevinç yaşadı.

- "Bir evim olsun, kuru yerde oturmaya da razıydım"

Yıldızeli ilçesi için engelli kategorisinden "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuran 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Gülfidan Altun, kurada adı çıkınca sevinç gözyaşı döktü.

Altun, gazetecilere, 15 yıllık ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüştüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Eşinin hasta olduğunu belirten Altun, "Bir evim olsun, kuru yerde oturmaya da razıydım. İstanbul'da kirada kaldığımız ev yandığında 8 aylık bir çocuğum da yanarak yaralandı. Bebeğimin tedavisi için Sivas'a dönmüştük. Rabb'ime şükürler olsun, bugünleri bana gösterdi. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onu çok seviyorum." dedi.

Kurada ismi çıkan İbrahim Tüfekçi de mutlu olduğunu dile getirerek, vesile olanlara teşekkür etti.

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