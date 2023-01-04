Sivas Devlet Tiyatrosu "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" adlı oyunu sahneleyecek

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SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) yarın "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" adlı oyunla perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Fransız oyuncu ve yazar Claude Magnier'in kaleme aldığı, Asude Zeybekoğlu'nun Türkçeye çevirdiği, Ferdi Değirmencioğlu'nun yönettiği "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" isimli oyun, yarın saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Fabrikatör Bertrand Barnier'ın, yanında çalışan memuru Christian tarafından dolandırılmasıyla başlayan, gerçekle yalanın birbirine karıştığı bir aşk komedisi olan oyun, 6 Ocak Cuma saat 19.30'da, 7 Ocak Cumartesi saat 14.00 ve 19.30'da da sahnelenecek.

Oyunun biletleri, www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilecek.

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