Divriği'de sokakta doğum yapan sahipsiz köpek ve 7 yavrusuna belediye sahip çıktı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde soğuk havada kaldırım kenarında doğum yapan sahipsiz köpek ve 7 yavrusu, barınakta tedaviye alındı.

Divriği Tren Garı yakınlarında kaldırım kenarında doğum yapan köpek ve yavrularını görenler, belediyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Divriği Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilçedeki barınağa götürülen köpek ve 7 yavrusu tedavi altına alındı.

Veteriner hekim Mehmet Ali Eryılmaz, AA muhabirine, köpeklerin bakıma muhtaç olduğunu, dünden beri hayvanlarla yakından ilgilendiklerini ve mama verdiklerini söyledi.

Annenin ve yavrularının sağlık kontrollerinde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını dile getiren Eryılmaz, anneyi kısırlaştıracaklarını, yavruları da büyüdükten sonra sahiplendirmeye çalışacaklarını belirtti.





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