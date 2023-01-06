Sivas'ta su tutmaya başlayan Karaşar Gülbahçe Barajı çiftçiye can suyu olacak

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde 5 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak, milli ekonomiye yıllık 12 milyon liranın üstünde katkı verecek Karaşar Gülbahçe Barajı'nın su tutmaya başladığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için su yapılarının sayısı artırılıyor.

Bu çerçevede, Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapıları, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Gövde dolgusu tamamlanan Ulaş ilçesindeki Karaşar Gülbahçe Barajı su tutulmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajda depolanacak su ile 5 bin 770 dekar tarım arazisinin sulama imkanına kavuşacağını belirtti.

Balta, barajın bölge çiftçisine can suyu olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen baraj, temelden yüksekliği 48,50 metre ve 1 milyon 583 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip. Baraj inşaatı kapsamında derivasyon-dipsavak imalatları ve gövde dolgu imalatları tamamlanmış olup dolusavak imalatlarında yüzde 98 gerçekleşme sağlanmıştır. Dolusavak ve vana odası mekanik aksam imalatları devam etmektedir. Karaşar Gülbahçe Barajı, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verimi hem de ürün çeşitliliğini artıracak. Projenin, 2022 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 12 milyon 120 bin 473 lira katkı sağlaması hedeflenmektedir."

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