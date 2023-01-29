AK Parti Sivas Milletvekilleri Şarkışla'da partililerle bir araya geldi

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SİVAS (AA) - AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci, Şarkışla ilçesinde partililerle buluştu.



AK Parti İlçeler Arası Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak üzere ilçeye gelen milletvekilleri, parti binasında toplantı düzenledi.



Milletvekili İsmet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, siyasetin bir yarış olduğunu söyledi.

Siyasetin bir rekabet olduğunu ve asla kavga olmadığını belirten Yılmaz, "Biz yaptıklarımızla övünürüz, gelecekte yapacaklarımızı anlatırız. Diğerleri de bir masa etrafında toplanıp kim aday olacak onun hesabını yaparlar." dedi.



Seçimlerin önemine vurgu yapan Yılmaz, "2023 bizim için tarihi bir seçim olacak. Seçime kısa bir süre var, onun için hepimize büyük görev düşüyor." diye konuştu.

Milletvekilleri Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci de yaptıkları konuşmalarda seçimlerin önemine dikkati çekti.

Toplantıya, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Şarkışla, Gemerek ve Altınyayla ilçe teşkilatları katıldı.

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