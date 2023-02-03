Sivas'ta kar nedeniyle 125 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 125 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Divriği, Gürün, Zara, İmranlı ve Suşehri ilçelerinde dün kapanan 268 köy yolundan 143'ü, ekiplerin yoğun çalışması sonucu açıldı.

Ulaşım sağlanamayan 125 köy yolunda, 92 araç ve 130 personelle çalışmalar sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.





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