Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ta öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışının ardından tarihi Cumhuriyet Meydanı beyaza büründü.

Kar yağışı İmranlı, Gürün, Hafik, Zara, Ulaş ve Suşehri ilçelerinde de etkili oluyor.

Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde ise kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.



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