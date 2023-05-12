Sivas'ta sağanak etkili oldu

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar su ve çamurla kaplandı, ekili araziler zarar gördü.

İlçede öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Sağanağın ardından su birikintilerinin oluştuğu yollar, su çekildikten sonra çamurla kaplandı.

Sağanak, tarım arazilerine de zarar verdi.

Sağanak, Sivas kent merkezinde ise kısa süreli etkili oldu. Sürücüler, araçlarıyla yollarda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte zorlandı.

Kentin birçok noktasında sağanak nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi.

- Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Sağanak, Sivas-Kayseri kara yolunda da zincirleme kazaya yol açtı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 otomobil, 1 tır ve 1 kamyon, Gemerek ilçesi girişi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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