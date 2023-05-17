Gemerek'te trafoda çıkan yangın söndürüldü

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçede tarımsal sulama amaçlı arazide kullanılan bir trafoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü, trafoda hasar oluştu.



Arazi sahibi M.U'nun elektrik akımına kapıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







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