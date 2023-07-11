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        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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        Giriş: 11.07.2023 - 09:22
        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı.

        A.A. (44) yönetimindeki 58 TL 218 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Sofular köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta bulunan A.A. (67) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan sürücü ile Z.P. (32), Z.P. (4), R.A. (41) ve A.E.P. (9), Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan A.E.P, Sivas'a sevk edildi.

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