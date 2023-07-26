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        EMS Yapı, Sivasspor'a isim sponsoru oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 20:39
        EMS Yapı, Sivasspor'a isim sponsoru oldu

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, EMS Yapı ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, EMS Yapı'nın 2023-2024 sezonunda Sivasspor'un yeni isim sponsoru olduğu belirtildi.

        EMS Yapı ile yeni başarılara imza atmak için güçlü bir birliktelikle yola çıkılacağı aktarılan açıklamada, "İki güçlü markanın bir araya gelmesiyle takımımız yeni sezonda, EMS Yapı Sivasspor adını kullanacaktır. EMS Yapı, Sivasspor'un başarılarında önemli bir rol oynayacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Sponsorluğun hayırlı olması temenni edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "EMS Yapı ile yaptığımız bu anlaşma, Sivasspor'un gücüne güç katacak ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacaktır. Bu sponsorluk anlaşması inanıyoruz ki her iki taraf için de başarılı ve verimli bir iş birliği sürecini başlatacaktır. Desteklerinden dolayı Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan EMS Yapı ailesine, hemşehrimiz Hayrettin Mermer'e, yönetim kurulu üyemiz asbaşkanımız Emre Mermer'e ve Ahmet Mermer'e şükranlarımızı sunuyoruz."

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