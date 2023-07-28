Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivas Valisi Şimşek köyleri ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:06
        Sivas Valisi Şimşek köyleri ziyaret etti

        SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Hafik ilçesinde Tozanlı bölgesindeki köyleri ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Şimşek, Hafik ilçesi Tozanlı Vadisi bölgesinde yer alan Değirmenseki, Beykonağı, Adamlı ve Kızılcaören köylerini ziyaretinde vatandaşlarla görüştü, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Daha sonra Melek Dede mesire alanına geçen Şimşek, bölgede bulunan köy muhtarları ile bir araya geldi.

        Sorunları yerinde tespit etmek ve talepleri dinlemek için ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Şimşek, "Not aldığımız talepleri yatırım programları dikkate alınarak bölgenin hizmetine en kısa sürede sunacağız. Vatandaşlarımız tarafından talep edilen yol ve sağlık hizmetleriyle ilgili yol haritasını belirleyeceğiz. Devletimize güvenin. Hem yol hem de diğer eksiklikler imkanlar ölçüsünde çözülecek." ifadelerini kullandı.

        Şimşek'e ziyaretlerinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Karayolları Bölge Müdürü Mustafa Türksoy ile İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal

        Benzer Haberler

        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da devam ediyor
        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da devam ediyor
        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor
        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor
        Balın kilogram maliyeti 127,21 lira olarak belirlendi
        Balın kilogram maliyeti 127,21 lira olarak belirlendi
        Sivas'ta otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Sivas'ta otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        EMS Yapı, Sivasspor'a isim sponsoru oldu
        EMS Yapı, Sivasspor'a isim sponsoru oldu
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı