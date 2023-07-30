Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        "Gürün kayısı"sı markalaşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:01
        "Gürün kayısı"sı markalaşacak

        SİVAS (AA) - Kayısı üretiminde ülke sıralamasında ilk on içerisinde yer alan Sivas'ta 15 bin 500 dekar alanda yaklaşık 200 bin ağaçta kayısı hasadı başladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün ilçesine bağlı Tepecik Köyü'nde kayısı hasadına katıldı.

        Mevsimlik işçilerle sohbet eden ve çalışmalarında kolaylıklar dileyen Şimşek, bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

        Şimşek, kayısı üretiminde 15 bin 500 dekar alan ve 200 bin ağaç sayısı ile Gürün ilçesinin ürün rekoltesini her geçen yıl artırdığını ifade etti.

        Şimşek, bölgenin kayısı üretimi açısından çok elverişli olduğuna dikkati çekti.

        Yıllık 30 bin ton kayısı üretimi gerçekleştiğini belirten Şimşek, Gürün kayısısının marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

        - "Çiftçilere kayısı fidesi dağıtmaya devam edeceğiz"

        Kayısı üretiminin artırılacağını belirten Şimşek, "Daha önce çiftçilerimize 50 bin adet kayısı fidesi dağıttık. İnşallah bu projemiz devam edecek. Sivas Valiliği olarak üreticilerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Kurumsal bir yapıyla ölçek ekonomisine uygun üretim modeliyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her yıl çiftçilerimize fide dağıtarak kayısı üretiminin artmasını sağlayacağız. Çiftçilerimize bereketli, emeklerinin karşılığını aldığı bol kazançlı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Hasat programına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ile İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Havai fişek deposunda patlama!
        Havai fişek deposunda patlama!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı
        Sivasspor, Erzurum'daki ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Doç. Dr. Tuztaşı: Divriği Ulu Cami'de Mimar Sinan'ın parmak izi iddiası asılsız
        Doç. Dr. Tuztaşı: Divriği Ulu Cami'de Mimar Sinan'ın parmak izi iddiası asılsız
        Dereden geçerken düşüp bacağı kırıldı
        Dereden geçerken düşüp bacağı kırıldı
        Dere yatağına düşen kadını AFAD ekipleri çıkardı
        Dere yatağına düşen kadını AFAD ekipleri çıkardı
        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor
        Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor