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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek "doğal akvaryuma" irtifa dalışı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 14:00
        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek "doğal akvaryuma" irtifa dalışı yaptı

        SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün ilçesinde bulunan su altındaki flora ve faunasıyla doğal akvaryumu andıran Gökpınar Gölü'nde irtifa dalışı yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, bozkırın nazar boncuğu, Sivas'ın eşsiz güzellikteki turkuaz renkli gölünde keyifli bir dalış yaptığını belirterek, "Tüm dalışseverleri, soğuk su dalışı ve yüksek irtifa dalışı için bu tecrübeyi tatmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

        Kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, dipten kaynaklarla besleniyor ve derinliği 15 metreyi buluyor.

        Berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği doğal akvaryumu andıran gölde, son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştiriliyor.

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