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        Sivas'ta takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 17:36
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        Sivas'ta takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı
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        SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı.

        E.T.D. (19) yönetimindeki 06 AC 0533 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Kalın köyü Sıcak Çermik mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yoldan çıktı ve buğday tarlasına girerek takla attı.

        Haber verilmesi üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.D. (18) yaralandı.

        Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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