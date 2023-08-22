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        Yozgat'taki otobüs kazasında ölen şoförün cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:45 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:45
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        Yozgat'taki otobüs kazasında ölen şoförün cenazesi Sivas'ta toprağa verildi
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        SİVAS (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybeden otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun (63) cenazesi memleketi Sivas'ta defnedildi.

        Kazada yaşamını yitirenlerden Tatlısu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sivas merkeze bağlı Çukurbelen köyüne getirildi.

        Tatlısu'nun naaşı, köy meydanında öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze namazına Tatlısu'nun ailesi ve vatandaşlar katıldı.

        İşçi olarak görev yaptığı Sivas Emniyet Müdürlüğünden 2005 yılında emekli olan Tatlısu'nun, daha sonra otobüs şoförlüğü yapmaya başladığı öğrenildi.

        - Kalp krizi ihtimali

        Vefat eden şoförün oğlu İsa Tatlısu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otobüs sahibine, kalp krizinden dolayı vefat ettiğini, araç kaza yapmadan vefat ettiğini söylemişler. Yıllardır otobüs kullanıyordu, emekliydi, tecrübeli bir şofördü. Şeker ve tansiyon rahatsızlığı vardı." dedi.

        Aracın içerisinde bulunan kamera kayıtlarını izlemediğini belirten Tatlısu, "Biz izlemedik ama otobüsün sahibi izlemiş. Kaza olmadan önce kalbini tutup kafasının düştüğünü, ondan sonra kazanın olduğunu söylüyor." diye konuştu.

        Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü dün, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düşmüş, kazada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.

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