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        Sivas Valisi Şimşek Divriği'de iş insanlarıyla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:12 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:13
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        Sivas Valisi Şimşek Divriği'de iş insanlarıyla bir araya geldi
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        SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Divriği ilçesinde iş insanlarıyla buluştu.

        İş insanlarıyla bir araya gelen Şimşek, ilçenin turizmden hak ettiği payı alabilmesi için bölgeye yeni yatırımlar yapılması gerektiğini vurguladı.

        Divriği'nin turizm noktasında önemli bir ilçe olduğunu söyleyen Şimşek, "Sivas'a gelen turistlerin büyük kısmının ziyaret ettiği Divriği'ye ciddi yatırımlar yapılmasını planlıyoruz." dedi.

        İş insanlarının da doğdukları bölgeye vefa borcunu ödemek için kollarını sıvadığını ifade eden Şimşek, "Biz de kendilerine gerekli desteği sağlayacağız. İnceleme gezisinin ardından yapılacak projeler netlik kazanacak." diye konuştu.

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