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        "Tour of Yiğido" Bisiklet Turu, Sivas'ta başladı

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından organize edilen uluslararası bisiklet turu "Tour of Yiğido" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:57 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:04
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        "Tour of Yiğido" Bisiklet Turu, Sivas'ta başladı
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        SİVAS (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından organize edilen uluslararası bisiklet turu "Tour of Yiğido" başladı.

        Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda gerçekleştirilen turun açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Yarışmanın bisiklet sporuna katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Şimşek, "İlimizin coğrafyası bisiklet sporu için keyifli ve heyecanlı parkurlara sahip. Yarışmada üç gün boyunca toplamda 323 kilometre pedal çevirip, mücadele edecek sporcularımızın, Sivas'ın doğal ve kültürel zenginliğine yakından şahit olacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

        Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ise belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında yer aldıklarını belirterek, turun hayırlı olmasını diledi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön de federasyon olarak Sivas'ta daha önce de etkinlik düzenlediklerini anımsatarak, katkılarından dolayı il yöneticilerine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndan başlayan 7,1 kilometrelik ilk etabın startı verildi.

        - Tur 27 Ağustos'ta sona erecek

        Yarışın ikinci gününde Milli Mücadele'nin simge noktası Sivas Atatürk Kongre Müzesi önünden saat 09.00'da start alacak sporcular, 146,2 kilometrelik mesafenin ardından kaplıcaları ve şifalı sularıyla ünlü Sivas Altınkale'de etabı tamamlayacak.

        Yarışın üçüncü ve son gününde bisikletçiler tekrar Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nden saat 09.00'da yarışa başlayacak. Hititler'den Bizans'a, Osmanlı'dan Selçuklu'ya onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Divriği'de "Tour of Yiğido" son bulacak. Yarışın en uzun parkuru olan 3. etapta sporcular, 170 kilometre boyunca mücadele edecek.

        Bisiklet turuna Türkiye, Cezayir, Japonya, Katar, Özbekistan ve Malezya'dan 11 takım ve 60 sporcu katılıyor.

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