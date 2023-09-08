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        Suşehri'nde 10 hafız için icazet töreni düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kuran kurslarında okuyan 3 kız ve 7 erkek öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:25 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:28
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        Suşehri'nde 10 hafız için icazet töreni düzenlendi
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        Balhatun Cami'de düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, "Hafız olmak, Kur'an'ı sadece hafızaya yüklemek değil, Kur'an'ı anlamıyla Rabbimizin rızasına uygun hale getirmektir." dedi.

        Altunkaya, hafızları tebrik ederek, "Hafız yürüyen, konuşan Kur'an'dır. Bu yüzden hafız olmak ve hafızlığı muhafaza etmek önemlidir. Hafızlık eğitiminde özverili çalışan hocalarımıza teşekkür ederim. Hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimizi de kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından, Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Müftüsü Serkan Yalçın icazet belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belge verdi.

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