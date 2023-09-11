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        Sivas'ta Yumağın Barajı su tutmaya başladı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde 7 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Yumağın Barajı'nın su tutmaya başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:41
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        Sivas'ta Yumağın Barajı su tutmaya başladı
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        DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için müdürlüğün çalışmaları devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Gemerek Yumağın Barajı inşaatında gövde dolgusunun tamamlanarak su tutulmaya başlandığını belirtti.

        Yumağın Barajı'nda depolanacak su ile 7 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını aktaran Balta, "Kil çekirdekli kum-çakıl dolgu tipinde inşa edilen baraj, temelden yüksekliği 38,60 metre ve 3,18 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir." ifadelerini kullandı.

        Baraj inşaatı kapsamında 166 metre uzunluğunda dipsavak köndüvisi imalatı, 80,89 metreküp/saniye deşarj kapasitesine sahip 15 metre genişliğinde serbest yüzeyli karşıdan alışlı dolusavak imalatı ve 470 bin metreküp gövde dolgu imalatı tamamlandığını belirten Balta, şunları kaydetti:

        "Barajın su tutma işlemi gerçekleştirilmiştir. İnşaatı devam eden Gemerek Yumağın sulamasının tamamlanmasıyla birlikte bölgede yapılacak sulu tarım, hem tarlalardaki verimi hem de yöredeki ürün çeşitliliğini artıracaktır. Projenin, 2023 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 35 milyon 441 bin 791 lira katkı sağlaması hedeflenmektedir."

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