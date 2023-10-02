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        Sivas'ta açık hava müzesini andıran kent meydanı FPV dron ile görüntülendi

        Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran ve adeta açık hava müzesini andıran Sivas'ın tarihi kent meydanı, FPV dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:56
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        Sivas'ta açık hava müzesini andıran kent meydanı FPV dron ile görüntülendi
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        Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran ve adeta açık hava müzesini andıran Sivas'ın tarihi kent meydanı, FPV dron ile görüntülendi.

        Kent meydanındaki Atatürk Kongre Müzesi, Çifte Minareli Medrese, Şifahiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Kale Cami ile tarihi valilik ve jandarma binaları, FPV dron ile kaydedildi.

        Özellikle yaz döneminde ziyaretçi akınına uğrayan, açık hava müzesini andıran kent meydanındaki tarihi eserler, yüzyıllardır ayakta kalmasıyla dikkati çekiyor.

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kentte, 1892 yılında inşa edilen, Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi, kent meydanındaki önemli eserler arasında yer alıyor.

        Tarihi meydandaki Buruciye Medresesi, sağlam kalmış muhteşem taç kapısıyla Sivas'ın ve Anadolu'nun en ünlü yapıları arasında bulunuyor. Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan medrese Hamedan (İran) yakınlarındaki Burucerd'den gelme Muzaffer Burucerdi tarafından fizik, kimya, astronomi öğretimi yapılmak amacıyla inşa edildi. Mimarı belli olmayan yapı, Anadolu'da simetrisi en düzgün medrese planına sahip olma özelliğini taşıyor.

        Şehirdeki en önemli Selçuklu eserleri arasında yer alan Çifte Minareli Medrese de dikkati çeken eserler arasında yer alıyor. Taç kapının hemen üzerinde üç yönden akan yazıttan, medresenin, İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından 1271/1272 yılında yaptırıldığı anlaşılıyor.

        Yapının günümüze ulaşan tek özgün yanı, Anadolu'nun en yüksek taç kapısına sahip görkemli ön cephesi olarak dikkati çekiyor. Taç kapı üzerinde yükselen iki minare ise adeta Sivas'ın sembolü olarak biliniyor.

        Çifte Minareli Medrese'nin karşısındaki, Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus tarafından 1217 yılında yaptırılan Şifahiye Medresesi, Anadolu Selçuklu tıp okullarının ve hastanelerinin en eskisi olarak dikkati çekiyor.

        Şifahiye Medresesi de Selçuklu Dönemi'nde hastaların tedavi edildiği ve aynı zamanda tıp tahsilinin de yapıldığı en önemli medreselerden biri olarak biliniyor.

        Yine kent meydanında bulunan Kale Camisi ile tarihi valilik ve jandarma binaları, şehrin geçmişine ışık tutan önemli eserler arasında yer alıyor.

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