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        Sivas'ta yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:49
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        Sivas'ta yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Bahçe köyünde H.K'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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