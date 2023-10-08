Sivas'ta 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı Sivas'ta düğünde çıkan silahlı kavgada iki kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi yaraladığı suçlamasıyla gözaltına zanlı tutuklandı.

Sivas'ta düğünde çıkan silahlı kavgada iki kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi yaraladığı suçlamasıyla gözaltına zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldızeli ilçesi Aşağıçakmak köyünde dün bir düğün sırasında iki grup arasında çıkan kavgada, silahla ateş edip Z.Ç. ve İ.Ç'nin ölmesine, M.B'nin de yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan B.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan hayatını kaybeden Z.Ç'nin olayla ilgisinin olmadığı, bölgeden geçerken kazara vurulduğu öğrenildi.