Hafik Kaymakamı Yusuf Keten görevine başladı
Sivas'ın Hafik ilçesine atanan Kaymakam Yusuf Keten görevine başladı.
Giriş: 13.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:59
Sivas'ın Hafik ilçesine atanan Kaymakam Yusuf Keten görevine başladı.
Görevine başlayan Keten, kaymakamlık toplantı salonunda kurum amirleri ile tanışma toplantısı düzenledi.
Keten, toplantıda ilgili birim amirlerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Köylerdeki çalışmalarla ilgili de bilgi alan Keten, kısa zamanda köyleri ziyaret edeceğini söyledi.