Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Hafik Kaymakamı Yusuf Keten görevine başladı

        Sivas'ın Hafik ilçesine atanan Kaymakam Yusuf Keten görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafik Kaymakamı Yusuf Keten görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Hafik ilçesine atanan Kaymakam Yusuf Keten görevine başladı.

        Görevine başlayan Keten, kaymakamlık toplantı salonunda kurum amirleri ile tanışma toplantısı düzenledi.

        Keten, toplantıda ilgili birim amirlerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Köylerdeki çalışmalarla ilgili de bilgi alan Keten, kısa zamanda köyleri ziyaret edeceğini söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Oğlu okulda öldürmüştü! Katil evlat için karar!
        Oğlu okulda öldürmüştü! Katil evlat için karar!
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü

        Benzer Haberler

        Şehit Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan anısına kütüphane oluşturuldu
        Şehit Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan anısına kütüphane oluşturuldu
        Şarkışla'da altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor
        Şarkışla'da altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor
        Sivas'ta trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        'Devletler sosyal medya devleri ile bir güç savaşı içerisinde'
        'Devletler sosyal medya devleri ile bir güç savaşı içerisinde'
        Sivas'ta üzerinden araç geçen kocabaş yılanı tedavisinin ardından doğaya sa...
        Sivas'ta üzerinden araç geçen kocabaş yılanı tedavisinin ardından doğaya sa...
        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, şehit ailelerini ziyaret etti
        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, şehit ailelerini ziyaret etti