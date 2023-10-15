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        GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 7 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 07:44 Güncelleme: 15.10.2023 - 07:44
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        GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 7 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

        İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

        Kazada, 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 40 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yoğun yağışın etkili olduğu bölgede, devrilen otobüsün kaldırılması çalışmaları sürüyor.

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