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        Zara'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

        Sivas'ın Zara ilçesinde sulama hattı borularının kontrolü sırasında yaralı bulunan şahin tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 09:30 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:47
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        Zara'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde sulama hattı borularının kontrolü sırasında yaralı bulunan şahin tedaviye alındı.

        Hafik-Zara Sulama Birliği personeli, Canova köyü yakınlarında sulama hattı borularını kontrol ettiği esnada yaralı şahini fark etti.

        İlçeye getirilen şahin, veteriner tarafından muayene edildi.

        Yaralı şahin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Birlik personeli Muhammet Sarıkaya, "Sulama hattı borularında suları boşaltırken yaralı şahini gördük. Bulunduğu yerden alarak veterinere getirdik." dedi.

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