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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:13
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        B.T. yönetimindeki 66 AAP 404 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldız Köprüsü yakınlarında şarampole devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan B.T, H.D, S.G. ve N.D. yaralandı.

        Yaralılar Yıldızeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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