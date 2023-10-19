Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 19.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:13
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
B.T. yönetimindeki 66 AAP 404 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldız Köprüsü yakınlarında şarampole devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan B.T, H.D, S.G. ve N.D. yaralandı.
Yaralılar Yıldızeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.