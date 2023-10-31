Sivas Numune Hastanesine atanan 23 hekim göreve başladı

Sivas Numune Hastanesine ataması yapılan 23 hekim göreve başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 13'ü pratisyen ve 10'u uzman olmak üzere 23 yeni hekimin ataması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Mehmet Fidan, hekim kadrosunun güçlenmesinin hastaneye her alanda büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Hastanede kaliteli sağlık hizmetine katkı sunan her hekimin oldukça değerli olduğunu vurgulayan Fidan, "Çocuk endokrinoloji uzmanımızın kadromuza katılması önemli bir eksiğimizi telafi etmiştir. Yeni atamalarla romatoloji, nefroloji, onkoloji ve genetik branşlarında hekim sayımızı 2'ye çıkardık. Poliklinik başvuruları yoğun olan iç hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, kadın hastalıkları ile doğum branşlarında da yeni poliklinik açmış olduk." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının hastalara daha iyi sağlık hizmeti sunmak olduğunu aktaran Fidan, şunları kaydetti:

"Yeni hekim atamalarıyla hastanemiz, daha fazla hastaya daha iyi sağlık hizmeti sunma kapasitesini artırmış ve uzmanlık alanlarında artan taleplere daha iyi yanıt verebilir hale gelmiş bulunmaktadır. Hasta memnuniyetini ve sağlık sonuçlarını geliştirmeye yönelik adımlar, hastanemizin misyonunu güçlendirmektedir."