Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi silahla öldürüldü

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi silahla öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, H.K. (49), Gaziosmanpaşa Mahallesi Sivas Caddesi'nde araç muayene istasyonu yakınındaki evinin bahçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen N.T. (69) ile tartıştı.

        Tartışmanın ardından çıkan kavgada, H.K'nin av tüfeğiyle ateş ettiği N.T. ağır yaralandı.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan N.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!

        Benzer Haberler

        Sivas´ta 88 üniversite öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Sivas´ta 88 üniversite öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Sivas Numune Hastanesine atanan 23 hekim göreve başladı
        Sivas Numune Hastanesine atanan 23 hekim göreve başladı
        Sivas'ta dolandırıcılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta dolandırıcılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Sivasspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivas'ta yol çalışmasında patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseğe u...
        Sivas'ta yol çalışmasında patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseğe u...
        Sivas'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği
        Sivas'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği