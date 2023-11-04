Sivas İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için kentten konvoyla yola çıktı Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyelerince Filistin halkına destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyelerince Filistin halkına destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

Hükümet Meydanı'nda bir araya gelen İHH üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan üyeler, araçlarına "Filistin için özgürlük konvoyu" yazılı afiş astı.

Sivas İHH Başkanı Efe Zileli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin ve Gazze halkına destek olmak, İsrail'in işlediği savaş suçlarına dikkat çekmek amacıyla İncirlik Üssü'ne gittiklerini söyledi.

Zileli, tüm dünyaya İncirlik Üssü'nden Gazze'yi kurtarmak için sesleneceklerini belirterek, "Bu kafirleri asırlardır Çanakkale'den, 15 Temmuz'dan biliyoruz. İnşallah Sivas'a amacımıza ulaşarak dönmüş oluruz." dedi.

Konuşma ve duanın ardından araçlar yola çıktı.