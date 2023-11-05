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        Sivasspor-Adana Demirspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktör Servet Çetin, maçın başında sonuna kadar üstün olan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:58
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        Sivasspor-Adana Demirspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktör Servet Çetin, maçın başında sonuna kadar üstün olan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

        Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleden önce taraftarın değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

        Maçın sonlarına doğru tepki gösteren taraftarların gerçek Sivasspor taraftarı olmadığını savunan Çetin, "Ligin 3. sırasında bulunan Adana Demirspor gibi bir takıma karşı oynuyoruz. Bir onların bütçesine bakın, bir bizim bütçemize bakın. Kısıtlı bütçelerle elimizden geldiği kadar iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

        Rakiplerine fazla pozisyon vermediklerini vurgulayan Çetin, "Maçın başından sonuna kadar üstün olan bizdik. Çocuklar alkışlanmayı hak ederken orada taraftarlar mırıldanıyor. Bunların gerçek Sivasspor taraftarı olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

        - "Üstün olan taraf bizdik"

        Çetin, 6 yıldır Sivasspor'da görev yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Benim onlardan daha çok emeğim var. Maddi ve manevi olarak Sivasspor'a katkım daha çok. Bu yüzden onların birilerin adamı olduğunu düşünüyorum. İşin açıkçası maçı konuşmak bile istemiyorum, çünkü konuşulacak bir şey yok, herkes burada gördü. Maçın başından sonuna kadar üstün taraf bizdik. Olmadı, yapacak bir şey yok ama bu çocuklar alkışı hak ediyordu. Bu çocuklar ve keza biz de alkışı hak ediyorduk, böyle mırıldanmayı değil. ​​​​​​​Kısıtlı bir bütçeyle elimizden geldiğince müthiş işler yapıyoruz. İçeride oynadığımız maçların hepsi kazanabileceğimiz maçlardı ve o pozisyonları bulduk. Bugün Adana Demirspor'un bir tane pozisyonunu görebiliyor musunuz? Bizim vardı ama sonucu alamadık. Maçın yorumuna bile konsantre olamadım o yüzden çok kızgınım."

        Çetin, bir gazetecinin maçta sakatlanan futbolcuların durumunu ve oyundan alınan Samuel Saiz'in tepkisini sorması üzerine, "Samuel Saiz çok istekliydi, mücadele etmek istiyordu. Bunu anlayışla karşılarım, bende futbol oynadım. Ama takım içinde bazı arkadaşlarımız var onlara önlem alacağız." diye cevap verdi.

        "Zararım olduğunu düşündüğüm anda bırakır giderim"

        Bir basın mensubunun “Taraftara büyük tepki gösterdiniz, tüm taraftarları mı kapsıyor bu tepkiniz?" şeklindeki sorusu üzerine ise Çetin şu yanıtı verdi:

        "Bütün taraftarları kapsamıyorum, gerçek taraftar bugünkü oyunu alkışlar. Burada art niyet var, komple Sivasspor taraftarı için nasıl konuşabilirim. Müthiş bir oyun var, çocukların emekleri var, galibiyeti kaçırmışız ama benim kızdığım nokta bu. Art niyetli davrananlara söylüyorum, Sivasspor taraftarına söylemiyorum. Kimler yuhalanmadı tabii ki yuhalanacağız. Benim amacım burada iyi şeyler yapmak. Sivas'a zararım olduğunu düşündüğüm anda bırakır giderim. Ama ben gece, gündüz çalışıyorum, evim var, eve gitmiyorum çalışıyorum. Art niyetli insanlara tepkim var benim, genelleme yapmıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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