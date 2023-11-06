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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 08:45 Güncelleme: 06.11.2023 - 08:56
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        E.G. yönetimindeki 58 TV 357 plakalı otomobil ile Ç.D. idaresindeki 34 RY 8935 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolundaki Kangal Köpek Çiftliği önünde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada E.G'nin aracında bulunan A.G. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile İ.G. ve S.D. yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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