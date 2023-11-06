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        Sivas'ta 3 köyün 80 yıllık sulama suyu sorunu DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca çözüldü

        Sivas'ın Suşehri ile Koyulhisar ilçelerindeki 3 köy arasında yaşanan sulama suyu sorunu, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca çözüme kavuşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:28
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        Sivas'ta 3 köyün 80 yıllık sulama suyu sorunu DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca çözüldü
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        Sivas'ın Suşehri ile Koyulhisar ilçelerindeki 3 köy arasında yaşanan sulama suyu sorunu, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca çözüme kavuşturuldu.

        Suşehri ilçesinin Kesikkaş köyü ile Koyulhisar ilçesinin Sütlüce ve Kılıçpınar köylerinin yaklaşık 80 yıllık sulama suyu sorununun çözümü için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına başvuru yapıldı.

        DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca verilen 6 milyon lira hibeyle yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından köylere sulama suyu sağlayacak proje tamamlandı.

        Koyulhisar Kaymakamı Oğuz Demir, Kesikkaş köyünde düzenlenen törende 3 köyün sulama sorununun ortadan kalkmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz da projenin köylere hayırlı olmasını dileyerek, Sütlüce köyüne 180 tonluk sulama amaçlı havuz yapılacağını söyledi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, köylerin yıllardır süren sulama suyu sorununun giderilmesinden dolayı mutluluklarını dile getirdi.

        Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de üç köyü yakından ilgilendiren sorunun yıllardır devam ettiğini belirtti.

        Sorunun ortadan kalkmasında katkısı olanlara teşekkür eden Yüksel, "Bu konuda büyük emek sarf eden tüm yetkililerimize ve 6 milyon lira hibeyle bu yatırımı köylerimizin hizmetine sunan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkililerine teşekkür ederiz." dedi.

        Konuşmaların ardından edilen dua ile vanalar açılarak arklara su akıtıldı.

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