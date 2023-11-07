Ulaş Kaymakamı Zafer, köyleri ziyaret etti Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köyleri ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köyleri ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Karaşar, Hacımirza, Ezentere ve Ovacık köylerini ziyaret eden Zafer, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Zafer, köylerdeki refah ve yaşam koşullarını artırmak için imkanlar dahilinde yatırımların devam edeceğini belirterek, misafirperverliklerinden dolayı köylülere teşekkür etti.

Zafer'e, ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural ile Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da eşlik etti.