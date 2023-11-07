Ulaş Kaymakamı Zafer, köyleri ziyaret etti
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köyleri ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köyleri ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.
Karaşar, Hacımirza, Ezentere ve Ovacık köylerini ziyaret eden Zafer, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Zafer, köylerdeki refah ve yaşam koşullarını artırmak için imkanlar dahilinde yatırımların devam edeceğini belirterek, misafirperverliklerinden dolayı köylülere teşekkür etti.
Zafer'e, ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural ile Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.