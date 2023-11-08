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        Sivas Valisi Şimşek'ten "sonbahar" paylaşımı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nin sonbaharda çekilen görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:11 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:11
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        Sivas Valisi Şimşek'ten "sonbahar" paylaşımı
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nin sonbaharda çekilen görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

        Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde çekilen dron görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Şimşek, "Dağları, ormanları ve uzun ince yollarını sonbaharın mest eden güzellikleri bürüdü. Sivas, her mevsim bir başka güzel." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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