Sivas'ta minik ikizler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusunu sahiplendi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde minik ikiz kız kardeşler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusuna sahip çıktı.

Bakırcıoğlu köyünde yaşayan 9 yaşındaki Fatımanur ile ikizi Esmanur Şimşek, babalarıyla köyde inek otlatırlarken bir köpek yavrusu buldu.

Baba Mikail Şimşek, çocuklarının şefkatle sahiplenerek evlerine götürdükleri köpek yavrusuyla oynaşmalarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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