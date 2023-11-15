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        Sivas'ta minik ikizler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusunu sahiplendi

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde minik ikiz kız kardeşler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusuna sahip çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:03
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        Sivas'ta minik ikizler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusunu sahiplendi
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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde minik ikiz kız kardeşler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusuna sahip çıktı.

        Bakırcıoğlu köyünde yaşayan 9 yaşındaki Fatımanur ile ikizi Esmanur Şimşek, babalarıyla köyde inek otlatırlarken bir köpek yavrusu buldu.

        Baba Mikail Şimşek, çocuklarının şefkatle sahiplenerek evlerine götürdükleri köpek yavrusuyla oynaşmalarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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