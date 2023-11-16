Sivas'ta arkadaşının evinde ölü bulunan hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta mesai arkadaşının evinde ölü bulunan erkek hemşirenin cenazesi toprağa verildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan Hilmi Tunahan Tosun (32) için hastane başhekimliği önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, genç yaşta bir sağlık çalışanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Tosun'un çevresinde sevilen bir kişi olduğunu belirten Ataseven, "İnsanların kendisinden memnun ve razı olduğu genç bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ailesine de sabır versin." dedi.

Buradaki törenin ardından Ayyıldız Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Tosun'un cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tosun'a, aynı birimde çalışan hemşire arkadaşı E.C'nin Eğriköprü Mahallesi’ndeki evinde dün rahatsızlığı nedeniyle serum takılmıştı.

Uyandığında arkadaşının hareketsiz olduğunu gören E.C. durumu polise ve sağlık birimlerine bildirmiş, eve gelen sağlık personeli Tosun'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Tosun'a otopsi yapılmış, kesin ölüm nedeninin çıkacak rapora göre açıklanacağı belirtilmişti.