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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

        Şarkışla Belediyesinin ilçeye kazandırdığı yeni parklarda ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:12
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor
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        Şarkışla Belediyesinin ilçeye kazandırdığı yeni parklarda ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

        Yukarı Mahalle'de bulunan yaklaşık 65 bin metrekare alana birinci etapta 200 fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

        "İlçede vatandaşların nefes alıp dinlenebileceği yeşil alanları mümkün olan her noktaya kazandırmaya devam ediyoruz. Biz Şarkışla'da yıllardır önemli yeşil alan seferberliği sürdürüyoruz. Bu doğrultuda önemli oranda park ve yeşil alanı ilçemize kazandırdık. Yukarı Mahalle'de Kalenin Yüzü mevkisi olarak bilinen 65 bin metrekarelik alanımız bölgesel park olarak geçiyor. Birinci etap ağaçlandırmada 200 fidan dikimi gerçekleştirdik. Yeşil bir Şarkışla hedefi için çalışmalarımız devam edecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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