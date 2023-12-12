Akıncılar'da Merkez Camii yerine yenisi yapılacak Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kullanım ömrünü tamamlayan Merkez Camii'nin yerine yenisi yapılacak.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kullanım ömrünü tamamlayan Merkez Camii'nin yerine yenisi yapılacak.

Cami ve minaresinin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Merkez Camii'nin yerine yeni cami yapılması için çalışmalara başlanıldı.