Akıncılar'da Merkez Camii yerine yenisi yapılacak
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kullanım ömrünü tamamlayan Merkez Camii'nin yerine yenisi yapılacak.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kullanım ömrünü tamamlayan Merkez Camii'nin yerine yenisi yapılacak.
Cami ve minaresinin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Merkez Camii'nin yerine yeni cami yapılması için çalışmalara başlanıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.