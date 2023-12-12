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        Sivas'ta öğrencilere yapay zeka konulu seminer verildi

        Sivas'ta öğrencilere yönelik yapay zeka konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:40
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        Sivas'ta öğrencilere yapay zeka konulu seminer verildi
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        Sivas'ta öğrencilere yönelik yapay zeka konulu seminer düzenlendi.

        Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Gürkan Yüksek, Sivas Merkez Hamza Yerlikaya Ortaokulu öğrencilerine "Yapay Zeka Kavramları ve Lot Uygulamaları ile Günlük Hayatımıza Etkileri" konulu seminer verdi.

        Sivas Valiliği himayelerinde Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen HEDEF Projesi bilim söyleşileri etkinliği kapsamında düzenlenen seminerde akıllı sistemler ve yapay zeka uygulamaları hakkında bilgi verildi.

        Hamza Yerlikaya Ortaokulu Müdürü Ömer Yılmaz, AA muhabirine, hızla gelişen dijital çağda yapay zeka ve akıllı sistemlerin hayatın her alanında yoğun kullanıldığını söyledi.

        Yılmaz, öğrencilerin bu konudaki bilgilerini artırmak ve meraklarını gidermek amacıyla düzenledikleri seminerlere devam edeceklerini belirtti.

        Seminer sonunda Yüksek’e plaket takdim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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