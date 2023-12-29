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        Sivas'tan kısa kısa

        Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Sivas İl AFAD Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:27 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:31
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        Sivas'tan kısa kısa
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        Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Sivas İl AFAD Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Sarı, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan'la görüşerek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

        Deprem yaralarını sarmak için çalıştıklarını belirten Sarı, "Şu anda tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Depremzede vatandaşlarımıza tahsis edilecek konutların teslimini en kısa sürede gerçekleştireceğiz." dedi.

        Toplantıda, yerinde dönüşüm ve depremzedelere tahsis edilmesi planlanan Toplu Konut Projesi görüşüldü.

        - Akıncılar'da eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürleri ile şube müdürleri katıldı.

        Toplantıda okullarda yürütülen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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