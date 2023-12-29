Gürün'de karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı
Sivas'ın Gürün ilçesinde karla mücadele ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde karla mücadele ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı.
Kaymakam Abdullah Sarı, İlçe Özel İdaresini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sarı, "Yaz sezonunda köylerdeki yol ve altyapı çalışmaları başarıyla tamamlandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri de kış aylarında köylerde olası kar yağışından kaynaklı ulaşım sorunu yaşanılmaması için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için iş makineleri ve çalışanları kışa hazır." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.