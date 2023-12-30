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        Sivas'ta evin duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonun evin duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:36
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        Sivas'ta evin duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonun evin duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        M.G. yönetimindeki 58 NL 241 plakalı kamyon, Orta Mahalle Üçyol mevkisinde yol kenarındaki 2 katlı evin duvarına çarptı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan M.G, kaldırıldığı Koyulhisar İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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