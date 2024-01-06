Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.
Sivasspor, bugün Kayseri'ye giderek kampa girecek.
Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu görev yapacak.
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