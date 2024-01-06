Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta firari hükümlü evin odasına kazılan çukurda yakalandı

        Sivas'ta 12 suçtan hakkında 45 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, annesinin evinin bir odasına kazılan çukurda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 13:26 Güncelleme: 06.01.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta firari hükümlü evin odasına kazılan çukurda yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta 12 suçtan hakkında 45 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, annesinin evinin bir odasına kazılan çukurda yakalandı.

        Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, kasten yaralama, otodan hırsızlık, güveni kötüye kullanma, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı suçlarından 12 kaydı bulunan ve hakkında 45 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.E'nin (30), kent merkezinde annesi Ö.E'ye ait evde saklandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Ekipler, evin bir odasının zeminindeki yükseltiyi fark edip halıyı kaldırdıklarında ahşap kapakla karşılaştı.

        Kapağı kaldıran ekipler, buradaki çukura gizlenen S.E'yi yakaladı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Bu arada S.E'nin yakınları, adliye önünde basın mensuplarına saldırarak hakaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Hastane inşaatında çıkan yangında mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı
        Hastane inşaatında çıkan yangında mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sivas'ta ziyaretler yaptı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sivas'ta ziyaretler yaptı
        Bakan Tekin: Adaylar, eğitimle ilgili projelerini kamuoyu ile paylaşsın (2)
        Bakan Tekin: Adaylar, eğitimle ilgili projelerini kamuoyu ile paylaşsın (2)