Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

B.D.D. idaresindeki 58 DP 688 plakalı otomobil, Çamlıbel geçidi yakınlarında refüjdeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan B.E. ve M.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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