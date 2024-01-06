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        Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 06.01.2024 - 13:31
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        Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        B.D.D. idaresindeki 58 DP 688 plakalı otomobil, Çamlıbel geçidi yakınlarında refüjdeki bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan B.E. ve M.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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