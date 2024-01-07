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        Zara'da şehitler için albüm hazırlandı

        Zara Belediyesi tarafından "Zaralı Şehitlerimiz" albümü hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:06
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        Zara'da şehitler için albüm hazırlandı
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        Zara Belediyesi tarafından "Zaralı Şehitlerimiz" albümü hazırlandı.

        Belediye tarafından hazırlatılan çalışmada, Zara ilçesi nüfusuna kayıtlı Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 179 şehidin künyeleri, fotoğrafları ve şehit mezarlarının fotoğraflarına yer verildi.

        Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zaralı Şehitler Albümünü şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek hediye etti.

        Çelik, AA muhabirine, "Bugüne kadar Zaralı şehitlerimizle ilgili bir çalışma yapılmadığından belediye olarak 179 savaş ve terör şehidimizin fotoğraf ve künyelerinin yer aldığı bir albüm hazırlattık. Bu çalışmada asker ve sivil şehitlerimizin yanı sıra bölgemizde meydana gelen olaylarda şehit olanların künyeleri ve fotoğrafları ile şehitlerimizin cenaze törenlerinden fotoğraf karelerine yer verildi." dedi.

        Galeri
        Galeri

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