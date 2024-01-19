Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

M.K. (61) idaresindeki 60 NC 667 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Altınyayla-Pınarbaşı Kavşağı'nda N.Y. (26) yönetimindeki 58 ADC 790 plakalı otomobille çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yara almadığı kazada M.K'nin otomobilinde bulunan M.K. (56) ve E.M.K. (18) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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