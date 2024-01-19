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        Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:51 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:00
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        Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        M.K. (61) idaresindeki 60 NC 667 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Altınyayla-Pınarbaşı Kavşağı'nda N.Y. (26) yönetimindeki 58 ADC 790 plakalı otomobille çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücülerin yara almadığı kazada M.K'nin otomobilinde bulunan M.K. (56) ve E.M.K. (18) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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